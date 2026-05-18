Татьяна Догилева и Ирина Горбачева снялись в новом драмеди: первые кадры

Делимся первыми кадрами со съемок теплого и ироничного сериала «Паша», главную роль в котором исполнил Аскар Ильясов
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Паша»
Появились первые кадры со съемок ироничного драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым, Ириной Горбачевой и Татьяной Догилевой в главных ролях. Авторами сценария и режиссерами сериала выступили Антон Коломеец, известный по фильму «Свет», и Евгения Тамахина.

В центре сюжета — 32-летний Паша Белов. Он коренной москвич, учился в Гнесинке и наполовину узбек с ярко выраженными восточными чертами. Но есть одна загвоздка: Паша ничего не знает о своих узбекских корнях, ведь он родился и вырос в русской семье. Карьеру музыканта он так и не построил, работает настройщиком пианино, живет с мамой (Юлианна Михневич), постоянно одалживает деньги у старшего брата (Михаил Тарабукин) и слушается бабушку (Догилева). Самого Пашу такая жизнь устраивает — он просто плывет по течению.

Все меняется, когда герой сталкивается с чередой неудач: вынужденный переезд к другу Толе (Сергей Соцердотский), сломанный зуб, финансовые проблемы и знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Горбачева). Эти события заставляют Пашу понять: настраивать пианино гораздо проще, чем собственную жизнь.

«Паша показал мне, как не туда может свернуть твоя жизнь, если пытаешься оправдать ожидания своей семьи, общества и к 30 годам не знаешь, чего хочешь в этой жизни на самом деле», — поделился Аскар Ильясов.

«В сериале „Паша“ я играю бабушку заглавного героя, — рассказала Татьяна Догилева. — Роль моя не очень большая, но симпатичная. Впрочем, как и весь сценарий. В этой истории печаль переплетается с юмором, а важные мысли и темы — с повседневной ерундой».

«Это история о простой, но важной вещи: хочешь наладить отношения с миром — с семьей, с друзьями, с любыми случайными людьми — сначала разберись с собой. Потому что строить гармонию с другими, когда внутри тебя бардак, просто не получится», — отметил режиссер и сценарист проекта Антон Коломеец.

Производством сериала занимается компания WISH Media.

Сериал «Паша» выйдет в онлайн-кинотеатре Амедиатека в июле 2026 года.