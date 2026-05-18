Данила Козловский сообщил радостную новость — у него родился сын. Малыша актеру подарила его возлюбленная, актриса Оксана Акиньшина. Мальчик появился на свет 6 мая 2026 года. Звездные родители дали ему необычное имя — Лео.
«Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо, за эти руки, которым можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!» — сообщил Козловский.
Он также разместил серию снимков, на которых Акиньшина позировала с округлившимся животом.
«Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению. Так что, дальше не спим и изучаем», — заключил артист.
Новости о том, что пара ждет ребенка, появились в конце апреля 2026 года. Об этом сообщало издание Super, ссылаясь на инсайдеров.
Тогда звезд заметили на опере «Онегин» в парижском театре Grand Opera. Очевидцы обратили внимание, что 39-летняя актриса вышла в свет с заметно округлившимся животом.
«Они счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы», — заявил инсайдер изданию «КП».
У Акиньшиной уже есть трое детей: 16-летний сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова, а также 13-летний Константин и девятилетняя Эми от кинопродюсера Арчила Геловани. Со вторым супругом артистка развелась в 2018 году.
Козловский воспитывает шестилетнюю дочь Оду-Валентину. Она родилась в его отношениях с актрисой Ольгой Зуевой. Вскоре после появления дочери звезды расстались.