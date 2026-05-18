Деми Мур посетила церемонию вручения премии Kering Women In Motion Awards в рамках 79-го Каннского кинофестиваля. 63-летняя актриса вышла на красную дорожку в эффектном наряде.
Стилисты выбрали для Мур облегающее платье в пол под крокодиловую кожу с открытыми плечами. Силуэт подчеркнул стройную фигуру звезды. Она надела бриллиантовые серьги и колье-жабо от Chopard.
Визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глаза. Актриса позировала с распущенными волосами.
В этом году Деми входит в состав жюри. Председателем жюри стал южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук. Бывшая жена Брюса Уиллиса уже показала несколько ярких образов на красных дорожках в Каннах.
В день открытия она вышла в расшитом пайетками платье от бренда Jacquemus. Свой образ Мур дополнила великолепным бриллиантовым колье от Chopard и крупными серьгами в форме цветов.
Также знаменитость успела нарушить правила кинофестиваля, появившись на публике в полупрозрачном платье с открытыми плечами и со шлейфом. Кроме того, звезда блистала на публике в красном платье из «мятой бумаги», а затем поразила всех платьем с гигантским бантом на груди и рваным подолом.