Майя Хоук впервые дала комментарий о своей свадьбе

Актриса вышла замуж за Кристиана Ли Хатсона 14 февраля
Майя Хоук
Майя Хоук

Майя Хоук считает, что ее свадьба, состоявшаяся в Нью-Йорке в День святого Валентина в этом году, прошла просто безупречно. 27-летняя актриса и певица вышла замуж за Кристиана Ли Хатсона 14 февраля; церемония стала для всех настоящим сюрпризом. На торжестве присутствовали знаменитые родители невесты — отец Итан Хоук и мать Ума Турман, — а также многие коллеги по сериалу «Очень странные дела».

Свадьба Майи Хоук и Кристиана Ли Хатсона
Свадьба Майи Хоук и Кристиана Ли Хатсона

В эксклюзивном интервью Хоук призналась: «Это был чудесный день, и, пожалуй, больше ничего о нем я рассказывать не хотела бы». Тем не менее, желая поделиться мудрым советом с теми, кто сейчас планирует собственную свадьбу, звезда дала важную рекомендацию: «Будьте эгоистами. Я так сильно переживала о том, как все пройдет для остальных гостей, что довела себя до полного изнеможения. А потом все случилось — и я отлично провела время, и все остальные тоже. Мне совершенно не стоило волноваться так сильно».