Стэнли Туччи рассказал, с каким актером его постоянно путают

Туччи отметил, что его не задевают такие случаи
Стэнли Туччи
Стэнли ТуччиИсточник: Соцсети

Принимая участие в мероприятии 92NY, актер Стэнли Туччи ответил на вопрос модератора Джоша Хоровица о том, с какой знаменитостью его чаще всего путают.

«С Марком Стронгом — постоянно, — признался 65-летний Туччи. — Нам делают комплименты за актерскую игру друг друга. Это просто здорово».

Марк Стронг
Марк СтронгИсточник: Rex / Fotodom.ru

Туччи отметил, что его не задевают такие случаи, ведь Стронг «замечательный человек» и «великолепный артист». Он признался, что, когда его сравнивают с коллегой, он всегда отвечает: «Я очень польщен… Большое спасибо». И хотя ведущий пошутил, возразив, что не все лысые мужчины похожи друг на друга, Туччи тут же парировал, заметив: «Судя по всему — очень похожи».