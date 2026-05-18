Джеймс Франко возвращается в кино после почти 10-летнего перерыва

Джеймс Франко исполнит роль злодея в приквеле «Джона Рэмбо», который станет его первым крупным студийным проектом почти за десятилетие.
Действие фильма, где молодого Рэмбо сыграет Ноа Сентинео, а его командира — Дэвид Харбор, развернется до событий оригинальной «Первой крови» 1982 года.
По словам Франко, съемки проекта уже завершены, но релиз еще придется подождать.
«Картина не будет готова к этому лету, но, думаю, выйдет либо в конце года, либо весной-летом 2027-го»., — рассказал он.
Карьера Франко в Голливуде прервалась после обвинений в домогательствах от бывших учениц его актерской школы. Артист урегулировал этот вопрос, выплатив крупную компенсацию жертвам, однако после громких разбирательство с ним отказались работать многие киностудии и отвернулись близкие друзья.
