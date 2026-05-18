Мэттью Макконахи рассказал, как сбежал в Перу под чужим именем

Мэттью Макконахи признался, что в самом начале своей карьеры он сбежал в Перу, когда внезапно обрушившаяся на него слава заставила его утратить связь с реальностью. Оказывается, актер отправился в Южную Америку на 22 дня, чтобы, по его собственным словам, «твердо встать на землю» и разобраться, какие черты его личности были «настоящими», а какие — «полной чушью». Макконахи заявил, что это было очень сложное время: «Я был на дне. Мне нужно было сбежать, иначе я бы сошел с ума. Это было слишком. Слишком много внимания, слишком много людей, которые чего-то от тебя хотят».