Мэттью Макконахи рассказал, как сбежал в Перу под чужим именем

Мэттью Макконахи признался, что в самом начале своей карьеры он сбежал в Перу, когда внезапно обрушившаяся на него слава заставила его утратить связь с реальностью. Оказывается, актер отправился в Южную Америку на 22 дня, чтобы, по его собственным словам, «твердо встать на землю» и разобраться, какие черты его личности были «настоящими», а какие — «полной чушью». Макконахи заявил, что это было очень сложное время: «Я был на дне. Мне нужно было сбежать, иначе я бы сошел с ума. Это было слишком. Слишком много внимания, слишком много людей, которые чего-то от тебя хотят».
Актер отметил, что первые 12 дней поездки, которые он провел без электричества, показались ему «странными» и непривычными; однако вскоре он встретил людей, которые помогли ему обрести ясность и «подтвердили» его истинную сущность. «Мне нужно было встретить тех, кто знал бы меня только как Матео», — рассказал Мэттью в подкасте, упомянув псевдоним, которым он пользовался на протяжении всей поездки.
