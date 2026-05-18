Илон Маск обвинил Кристофера Нолана в осквернении «Одиссеи» Гомера

В первую очередь «Одиссею» критикуют за слишком звездный каст
Илон Маск
Илон МаскИсточник: Rex / Fotodom.ru

Несколько недель назад вышел официальный трейлер нового фильма Кристофера Нолана — уже в июле режиссер представит кинокартину, снятую по поэме Гомера «Одиссея». И хотя мастерство Нолана оспорить сложно (да и невозможно), его новый проект, еще не увидев свет, получил неоднозначные отзывы.

В первую очередь «Одиссею» критикуют за слишком звездный каст. Тут и Зендея, и Том Холланд, и Роберт Паттинсон, и Мэтт Деймон, и Энн Хэтэуэй, и Шарлиз Терон. Короче говоря, Нолан задействовал почти всех, с кем работает уже много лет.

Елену Троянскую в фильме сыграет темнокожая актриса Лупита Нионго. Именно это не понравилось Илону Маску. Он уверен: режиссер преследует только одну цель — попасть на «Оскар», а не снять хорошее кино.

Лупита Нионго
Лупита НионгоИсточник: Legion-Media.ru

«Крис Нолан осквернил “Одиссею” ради того, чтобы его фильм мог претендовать на “Оскар”», — высказался он в гневном посте в соцсети X.

Маск также поддержал пост в X следующего содержания: «Ни один человек на планете на самом деле не считает Лупиту Нионго “самой красивой женщиной в мире”. Но Кристофер Нолан знает, что его назвали бы расистом, если бы он отдал роль “самой красивой женщины” белой актрисе. Нолан технически талантлив, но трус». Под ним миллиардер лаконично написал: «Это правда».