Фильм «Коммерсант» снова возглавил кинопрокат в России за уикенд

Фильм «Коммерсант» вторую неделю возглавляет кинопрокат в России за уикенд

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым снова возглавил кинопрокат в России, заработав 51 миллион рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.

Премьера мультфильма «Лео и Тиг: Дорога на Байкал» стала второй, собрав за уикенд 49,5 миллиона рублей.

Кадр из фильма «Коммерсант»

На третьей строчке оказался сиквел культового «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй: в странах СНГ без учета России и Белоруссии картина заработала 28,5 миллиона рублей.

На четвертое место опустился фильм «Ангелы Ладоги» о советских спортсменах, которые в годы войны спасали жителей блокадного Ленинграда: он заработал в прокате за уикенд 23,9 миллиона рублей.

Пятерку лидеров замыкает еще одна премьера «Вверх по волшебному дереву» со сборами 22 миллиона рублей.