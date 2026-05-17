Шэрон Стоун вспомнила, как снимали знаменитую сцену в «Основном инстинкте»

68-летняя Шэрон Стоун вспомнила, как создавался ее образ для культовой сцены допроса в «Основном инстинкте» (1992). Актриса призналась в интервью Harper‘s Bazaar, что изначально чувствовала давление и не хотела выглядеть слишком откровенно.
«Я сказала режиссеру: "Надеюсь, ты не думаешь, что я буду выставлять свою грудь на блюдечке". А он ответил: "Мне всё равно, даже если ты наденешь водолазку и соберешь волосы в пучок". Так мы и придумали этот образ», — поделилась Стоун.
По ее словам, вся задумка костюма строилась на том, чтобы зритель думал, будто видит всё, но на самом деле не видел ничего.
Актриса также скептически высказалась о грядущем перезапуске фильма: «Если он будет таким же, как оригинал, то я просто не понимаю, зачем это делать. Удачи им».
Шэрон уже критиковала современные секс-сцены в кино. Актриса признавалась, что часто перематывает их при просмотре, потому что излишняя откровенность убивает «магию восприятия». По её словам, сила знаменитой сцены допроса из «Основного инстинкта» была именно в намеке: зрителям приходилось додумывать самим, а не наблюдать всё в деталях.