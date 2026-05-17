Ходченкова показала жесткие тренировки на пилоне: «Прощаешься с нежной кожей на руках»

Светлана Ходченкова, которой недавно исполнилось 43 года, продолжает удивлять поклонников своей физической подготовкой. Актриса опубликовала в соцсетях ролик, на котором выполняет сложные элементы на пилоне.
В комментарии к одному из таких видео знаменитость честно призналась, что её занятия — это не просто эффектные движения, а тяжёлый труд.
«Да. Это спорт. Сначала ты прощаешься с нежной кожей на руках. Далее — все остальное», — отметила Светлана.
Поклонники в восторге от выносливости актрисы. Многие отметили, что она выглядит подтянутой и энергичной. Сама звезда ранее признавалась, что посвящает спорту около пяти дней в неделю, а танцы на пилоне давно заменили ей обычные тренировки в зале.
Несколько недель назад Ходченкова уже делилась результатами занятий на пилоне. Тогда она также выкладывала видео, где демонстрировала успехи после почти десяти лет упорных тренировок.