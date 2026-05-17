Актриса и модель Памела Андерсон заявила, что открыта для новых отношений. Эту информацию распространило издание Page Six со ссылкой на инсайдеров из окружения звезды.
Как пишут СМИ, такие заявления могли появиться на фоне слухов о возможном романе между 58-летней Андерсон и 63-летним Томом Крузом. По данным таблоидов, актриса «готова к новым чувствам после нескольких напряженных лет, посвященных работе».
Предполагается, что интерес между Крузом и Андерсон возник после того, как актер посмотрел фильм «Шоугерл» с ее участием.
«Фильм заставил многих взглянуть на Пэм по-новому – в том числе и Тома. С тех пор они поддерживают связь», — рассказал инсайдер. По его словам, между ними «определенно есть искра», и этот факт уже обсуждают в их кругу общения. Представители Андерсон и Круза пока никак не отреагировали на эти слухи.
Ранее СМИ утверждали, что Андерсон находилась в коротких отношениях с Лиамом Нисоном. Их роман якобы начался после совместной работы над фильмом «Голый пистолет».