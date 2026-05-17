Рита Дакота похвасталась, что написала песню для голливудского фильма

Певица Рита Дакота объявила в соцсетях о своем вступлении в гильдию композиторов США.
«И мой продакшн уже написал первую песню для голливудского фильма», — рассказала артистка.
В числе известных членов Гильдии, к примеру, композитор Ханс Циммер. Теперь Дакота может официально брать заказы от Netflix, Universal и других студий Голливуда и даже выдвигать свою кандидатуру на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший саундтрек».
«Просто ущипните меня! Еще вчера я проживала самый сложный год в своей жизни, а сегодня все мои мечты сбываются у меня на глазах», — поделилась певица.
В мае Дакота запустила свой тур в легендарном рок-клубе Лос-Анджелеса Whisky a Go Go. Именно это место стало стартовой площадкой для групп «The Doors», «Alice Cooper», «Van Halen» и «Mötley Crüe».
Дакота живет в США уже несколько лет. Ранее она признавалась, что за три года не добилась особенных успехов в Америке.