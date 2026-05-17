Лолита рассказала, что Гай Германика не смогла снять о ней фильм

По признанию певицы, ее жизнь оказалась слишком скучной для документального проекта
Лолита Милявская
Лолита МилявскаяИсточник: Legion-Media.ru

Певица Лолита Милявская рассказала «Пятому каналу», что работа над документальным фильмом о ней, который снимает режиссер Валерия Гай Германика, временно заморожена.

По словам Лолиты, постановщице не хватило ярких событий из частной жизни артистки для полноценной картины. Певица считает, что ее спокойная жизнь не дает достаточного количества интересного материала для съемок. На данный момент Германике удалось смонтировать лишь три серии.

«Я ей сказала, что набрать материала со мной очень сложно. Поэтому пока мы на стопоре. Не пью, поэтому не интересно!» — поделилась артистка.

Валерия Гай Германика получила известность после выхода ее нашумевшего сериала «Школа». Недавно режиссер представила документальный фильм «Емельяненко».