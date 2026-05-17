Звезда «Лучше звоните Солу» вспомнил момент своей клинической смерти на съемках

Американский актер Боб Оденкерк впервые детально восстановил хронологию событий того дня, когда у него случился сердечный приступ прямо на площадке сериала «Лучше звоните Солу» летом 2021 года. Как выяснилось, его коллеги не сразу осознали, насколько все серьезно, а дежуривший на съемках медик до этого ни разу не проводил сердечно-легочную реанимацию.