Звезда «Лучше звоните Солу» вспомнил момент своей клинической смерти на съемках

Американский актер Боб Оденкерк впервые детально восстановил хронологию событий того дня, когда у него случился сердечный приступ прямо на площадке сериала «Лучше звоните Солу» летом 2021 года. Как выяснилось, его коллеги не сразу осознали, насколько все серьезно, а дежуривший на съемках медик до этого ни разу не проводил сердечно-легочную реанимацию.
В разгар работы над финальным сезоном проекта Оденкерк внезапно рухнул без сознания. Актеры Риа Сихорн и Патрик Фабиан, находившиеся рядом, принялись звать на помощь. Однако часть съемочной группы решила, что они просто балуются и смеются.
«Я упал, а Риа и Патрик кричали, но окружающие подумали, что они шутят. Из-за этого помощь пришла не сразу», — вспомнил артист в интервью Times of London. По словам Оденкерка, в какой-то момент он буквально «стал серым» и полностью отключился.
Ситуация осложнилась тем, что прибывший медик растерялся. Позже Оденкерка срочно доставили в больницу, где врачи сумели спасти его без операции, устранив закупорку артерии.
Звезда «Во все тяжкие» рассказал, что почти ничего не помнит о пережитом. В отличие от многих людей, переживших клиническую смерть, он не видел «всю жизнь перед глазами».
«Первое мое воспоминание — я выхожу из больницы через неделю», — отметил актер. После случившегося актер признался, что стал иначе относиться к жизни и ценить даже самые простые ее моменты.