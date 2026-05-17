Кендалл Дженнер заметили с Джейкобом Элорди на Гавайях

Модель Кендалл Дженнер снова оказалась в центре внимания. Ее заметили вместе с актером Джейкобом Элорди на отдыхе, что только подлило масла в огонь слухов об их отношениях.
Пару застали во время завтрака на гавайском острове Кауаи. Они выбрали ресторан Nourish Hanalei. Кендалл Дженнер появилась на публике в черных спортивных штанах, серой майке и бейсболке. Образ дополнили шлепанцы и солнцезащитные очки. Джейкоб Элорди, в свою очередь, был одет в серую рубашку с длинными рукавами и светлые джинсы.
Это не первая встреча знаменитостей, которая породила разговоры об их отношениях. Еще 13 апреля блог о знаменитостях DeuxMoi сообщал, что Дженнер и Элорди вместе появились в VIP-зоне фестиваля Coachella в Калифорнии. Модель и актер пришли послушать выступление певца Джастина Бибера. Очевидцы утверждали, что звезды не отходили друг от друга весь вечер. Один из пользователей сети даже заявил, что видел, как они целовались.
Позже инсайдер из окружения звезд рассказал изданию Daily Mail, что Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди якобы встречаются уже два месяца.