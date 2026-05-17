В Каннах представили российский фильм «Навар»

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский фильм «Навар» был представлен международным дистрибьюторским компаниям во время 79-го Международного Каннского кинофестиваля на кинорынке Marche du Film. Об этом сообщила ТАСС продюсер картины Тамара Богданова.
«В российский прокат “Навар” выйдет совсем скоро — в ноябре 2026 года. Дистрибьютор — компания “Леона”. Наш фильм — криминальный нео-нуарный триллер в духе фильмов “Драйв” Николаса Виндинга Рефна и “Бумер” Петра Буслова. Это режиссерский дебют выпускника МШНК Артура Григорьева», — сказала она.
Главные роли в фильме исполняют Илларион Маров, Елизавета Базыкина, Евгений Сидихин, Анна Кротова, Геннадий Блинов, Юлия Беретта, Молодой Владимир и другие. Как подчеркнула Богданова, в ленте эстетика нео-нуара сочетается с атмосферой Петербурга и Бурятии. «Навар» исследует темы выбора и вины.
«В центре сюжета — Шуст, мелкий вор и мошенник, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью. Однако прошлое не отпускает главного героя, и он вовлекается в новое преступление, которое изменит его жизнь. Ошибки приводят к роковым последствиям, после которых бежать бессмысленно. Единственный выход — искупление, какой бы высокой ни была цена», — очерчивают сюжет в пресс-службе проекта.
Показ в Каннах посетили представители международных дистрибьюторских и сейлз-компаний, включая REEL SUSPECTS, P.F.A. Films, Premiere Entertainment и House of Film.