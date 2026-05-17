Олег Меньшиков раскритиковал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым: «Катастрофа»

Олег Меньшиков

Олег Меньшиков, возглавляющий Театр имени Ермоловой, опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором нелестно отозвался о новой постановке МХТ имени Чехова. Речь идет о спектакле «Гамлет», где главную роль исполняет номинант на «Оскар» Юра Борисов.

Народный артист не стал скрывать эмоций. По его словам, увиденное на сцене он готов назвать разве что «театральной катастрофой».

«Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому и к труппе. Но то, что я увидел, — театр породил чудовище», — заявил Меньшиков.

Юра Борисов в образе Гамлета, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова

Особое возмущение у него вызвали восторженные отзывы зрителей, которые приписывают постановке скрытые смыслы. По мнению артиста, там в действительности кроется пустота.

«Там ни одной мысли нет, даже зарождение мысли отсутствует. Это КВН, причем сегодняшний, а не тот, лучших лет», — добавил он.

В конце обращения Меньшиков призвал коллег не отмалчиваться и разделять ответственность за то, что появляется на театральных подмостках.

Ранее Олег Меньшиков жёстко высказывался о фильме «Грешники», который, несмотря на его критику, получил четыре премии «Оскар». Народный артист назвал вампирский хоррор «просто какой-то ахинеей», претендующей на глубокомыслие.