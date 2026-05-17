Актриса Стася Милославская вышла замуж за футболиста

О помолвке Милославская и Ушаков объявили в мае 2025 года. Вскоре после этого в соцсетях заподозрили, что возлюбленные уже поженились, из-за фото с кольцом актрисы. Предложение Егор сделал Стасе на концерте Валерия Меладзе в Турции: сначала он спел с артистом на сцене, а затем опустился на колено и признался Милославской в любви. Актриса ответила согласием.