Актриса Стася Милославская вышла замуж за футболиста

31-летняя актриса Стася Милославская и 23-летний футболист ЦСКА Егор Ушаков официально стали мужем и женой. Пара расписалась в Москве, для обоих это первый брак. На церемонии присутствовали только самые близкие друзья пары.
Для торжества Милославская выбрала белое платье без рукавов длиной выше колена, дополнив образ туфлями в тон, фатой с бантиком и букетом белых пионов.
Сначала молодожены устроили фотосессию в отеле «Метрополь», а затем отправились праздновать в особняк на Малой Ордынке. Среди гостей заметили актрис Александру Бортич, Полину Ауг и Анфису Черных. В конце вечера молодожены по традиции разрезали свадебный торт.
О помолвке Милославская и Ушаков объявили в мае 2025 года. Вскоре после этого в соцсетях заподозрили, что возлюбленные уже поженились, из-за фото с кольцом актрисы. Предложение Егор сделал Стасе на концерте Валерия Меладзе в Турции: сначала он спел с артистом на сцене, а затем опустился на колено и признался Милославской в любви. Актриса ответила согласием.
До Ушакова Милославская около четырех лет встречалась с актером Александром Петровым. Пока в сети ждали их свадьбу, актер внезапно женился на другой девушке, с которой, по словам самого Петрова, он случайно познакомился на улице.