63-летняя Деми Мур поразила выходом в гигантском розовом платье в Каннах

Деми Мур появилась на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля в роскошном наряде, приковав к себе внимание фотографов и публики.
63-летняя кинозвезда посетила премьеру картины «Бумажный тигр». Для выхода в свет она выбрала ярко-розовое макси-платье от Matières Fécales, главной деталью которого стал гигантский бант на груди, а также рваный подол.
К необычному наряду актриса подобрала туфли на каблуках в тон и массивные серьги с бриллиантами. Стилисты уложили ей распущенные волосы, а визажисты сделали акцент на глазах с помощью черных стрелок и дополнили макияж помадой.
Компанию Деми Мур на мероприятии составили и другие знаменитости. Среди гостей премьеры заметили Барбару Палвин, Кейт Бланшетт, Майлза Теллера, Дуа Липу и многих других.