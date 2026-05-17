Актриса Юлия Снигирь провела тематическую экскурсию по музею Булгакова

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Актриса Юлия Снигирь, известная по роли Маргариты в фильме «Мастер и Маргарита» (2024), провела вечернюю экскурсию в музее М. А. Булгакова на Большой Пироговской, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Ночь в музее».
15 мая 2026 года в России отметили 135-летие со дня рождения писателя. Накануне юбилейной даты музей Булгакова запустил традиционный мультидисциплинарный фестиваль «Булгаков фест», работа которого продлится до 17 мая. В рамках проекта проходят выставки, экскурсии, кинопоказы и спектакли, лекции. В 2026 году программа «Булгаков феста», как замечают организаторы, «плавно перетекает» в акцию «Ночь в музее».
«Поможет мне сегодня замдиректора музея Иван Назарова. Он проследит, чтобы все сказанное было верным. Если мы вдруг запутаемся, можем обратиться к нему. С чего мы начнем? Музей открылся в 2021 году. Почему именно здесь? Это квартира, в которой жил Михаил Афанасьевич с 1927 года по 1934-й», — обратилась к собравшимся Снигирь.
Актриса рассказала о том, как Булгаков обустраивал быт в своем первом отдельном жилье на Большой Пироговской, 35А, как обставил первый кабинет и над чем работал в этом доме. Кроме того, посетители узнали, почему писатель сжег черновики романа о дьяволе — будущее произведение «Мастер и Маргарита», — а также о чем он говорил по телефону со Сталиным.
«Помимо постоянной экспозиции, гости посетили временную выставку “Булгаков. Кино”, где узнали, как в 1920—1930-х годах Михаил Афанасьевич запечатлел феномен кинематографа в своих текстах — работал над киносценариями, был кинозрителем, общался с представителями мира кино, — и о том, как во второй половине XX века булгаковские тексты стали основой для классики советского кинематографа», — подвела итог экскурсии в беседе с ТАСС представитель пресс-службы музея.
«Ночь в музее» — одна из самых посещаемых акций столичного департамента культуры. Она проводится ежегодно с 2007-го и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.