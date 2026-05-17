Во Франции не намерены поддерживать кино и мультфильмы, созданные при помощи ИИ

Министр подчеркнула, что творчество — это «инновации и разрыв со старыми формами», а не переосмысление уже существующего. Поэтому алгоритмы ИИ — это лишь инструмент, который может ускорить или облегчить создание произведений искусства, но никак не заменить в процессе его создания человека, подчеркнула Пегар. В этой связи она уточнила, что власти не будут вводить полный запрет на использование ИИ при создании художественных произведений, претендующих на поддержку Национального центра кино.