Паоло Соррентино снимет документальный фильм о футбольном тренере Карло Анчелотти

Карло Анчелотти начал карьеру футболиста в «Парме», а затем выступал за «Рому» и «Милан». В 1992 году он возглавил сборную Италии. После этого тренер работал в «Ювентусе», «Милане», «ПСЖ», «Челси», «Реале» и других клубах. В активе Анчелотти 26 трофеев и пять побед в Лиге чемпионов.