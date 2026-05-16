Паоло Соррентино снимет документальный фильм о футбольном тренере Карло Анчелотти

Режиссер Паоло Соррентино, который получил «Оскар» за «Руку Бога» о Диего Марадоне, снимет документальный фильм о футбольном тренере Карло Анчелотти. Проект станет портретом 50-летней карьеры итальянского специалиста.
Слухи о совместной работе Соррентино и Анчелотти впервые появились несколько недель назад. Отмечается, что в фильме будут использованы архивные кадры и съемки, сделанные в Италии, Испании, Бразилии и США — во время предстоящего ЧМ по футболу.
Карло Анчелотти начал карьеру футболиста в «Парме», а затем выступал за «Рому» и «Милан». В 1992 году он возглавил сборную Италии. После этого тренер работал в «Ювентусе», «Милане», «ПСЖ», «Челси», «Реале» и других клубах. В активе Анчелотти 26 трофеев и пять побед в Лиге чемпионов.
Анчелотти и сборная Бразилии ранее продлили контракт до ЧМ-2030.