Режиссер Кончаловский заявил о создании негативного образа русских на Западе

Российский режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский 16 мая в интервью «Известиям» рассказал о влиянии политической ситуации на культуру, антироссийской пропаганде в западном кино и попытках отмены русской культуры.
Кончаловский отметил, что политика и культура исторически были тесно связаны, а кинематограф нередко становился инструментом идеологического воздействия. По его мнению, художники и представители киноиндустрии могут реагировать на происходящие события и создавать произведения, отражающие актуальную ситуацию. Режиссер также обратил внимание на фильмы, снятые в годы Великой Отечественной войны, которые поддерживали общество еще до окончания боевых действий.
«Можно делать великолепные произведения искусства. Вот, как мы помним, во время Великой Отечественной войны уже снимались фильмы. И уже снимались фильмы, в которых мы побеждали, еще не победив в войне, и это очень сильно поддерживало народ, сколько песен было написано бессмертных», — заявил он.
Кончаловский подчеркнул, что кино остается одним из самых доступных и влиятельных видов искусства, особенно в эпоху цифрового контента и смартфонов. Он также обратил внимание на то, что в западной культуре на протяжении многих лет формировался образ русских как грубых, опасных и жестоких людей. По его мнению, подобное отношение связано с восприятием России как отдельной цивилизации и альтернативы западному миру.
Кроме того, режиссер высказал мнение, что попытки ограничить русскую культуру, напротив, усиливают интерес к ней за рубежом. В качестве примера он привел выступления российских деятелей искусства в Японии и отметил, что культуру невозможно полностью запретить.
Кончаловский также затронул тему патриотического кино и сообщил, что не видит проблемы в создании фильмов, посвященных Донбассу и специальной военной операции. Он рассказал, что несколько раз посещал Донбасс, и этот опыт, по его словам, серьезно повлиял на его мировоззрение.
Режиссер добавил, что западные кинофестивали, по его мнению, многое потеряли из-за отсутствия российских фильмов. При этом он выразил уверенность, что нынешняя ситуация со временем изменится.