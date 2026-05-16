Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Киносказку «Буратино» показали европейским зрителям в Каннах

На Каннском кинофестивале состоялся показ российского фильма «Буратино»

Компания Art Pictures Distribution, которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ), 15 мая представила зарубежным партнерам на Каннском кинофестивале новые проекты. Среди них — киносказка «Буратино» о веселом и непослушном мальчике.

Картина, где при помощи современных технологий передан свой взгляд на сказочных героев, увлекает и детей, и взрослых. Знаменитой песне о Буратино теперь подпевают на английском языке. Помимо показов, представители Art Pictures Distribution в Каннах заключают важные контракты.

Иван Янковский на съемках фильма «Альпийская баллада»
Иван Янковский на съемках фильма «Альпийская баллада»

«Пытаемся успеть все: и что-то закупить, и продать. Сегодня состоится показ “Буратино”. Еще один проект из перспективных — это “Альпийская баллада” с Милошем Биковичем, копродукция из Сербии. Рассказываем партнерам про этот проект, есть яркий красивый трейлер, есть даже пресейл. Рассчитываем, что пару сделок, может быть, не пару, мы закроем в рамках этого фестиваля», — рассказала генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина.

«Альпийская баллада» — пример современной культурной дипломатии. Это первый российско-сербский фильм, который снимают в рамках соглашения о взаимодействии в области кинематографии между двумя странами.

НМГ уделяет большое внимание международному сотрудничеству. Только в 2025 году контент холдинга был продан в 90 стран.

К Всемирному дню книги 23 апреля в Art Pictures Distribution проанализировали данные кинопроката и ТВ-показов экранизаций: среди лидеров — «Буратино», «Чебурашка», а также масштабные исторические драмы. Экранизация сказки Алексея Толстого, которая вышла в широком прокате 1 января 2026 года и собрала 2,4 млрд рублей. Фильм также был показан в кинотеатрах США, Канады, Испании, Швейцарии, Израиля, на Кипре, а сейчас кинопрокат продолжается в странах Латинской Америки.