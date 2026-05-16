В киноиндустрии РФ заявили об использовании фильмов Западом в виде мягкой силы

Запад использует кинематограф как оружие «мягкой силы»: выводя свои проекты на глобальный рынок, он незаметно транслирует зрителям выгодную для себя повестку. Об этом 16 мая рассказал «Известиям» программный директор 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев.
«Запад, безусловно, использует кинематограф со всей этой глобальной системой дистрибуции как оружие мягкой силы. Возможно, режиссерам откроются какие-то новые источники финансирования больших амбициозных проектов, а чиновникам из НАТО удастся протолкнуть на экран пару-тройку заметных фильмов в нужном ключе и в нужной интонации», — заявил он.
Комментируя недавние встречи представителей Североатлантического альянса с ведущими деятелями из кинопроизводственной сферы, Кудрявцев усомнился в наличии в Европе истинной свободы. Такой диалог «власти и кино», по его мнению, в скором будущем породит проекты, на которые «было бы интересно посмотреть» с целью выявления очередных западных посылов миру.
«На диалог с кинематографистами делается ставка, и кинематографисты не бегут от этого диалога, хоть и немножко ворчат, выдавая утечки в прессу», — добавил программный директор ММКФ.
Еще один собеседник «Известий», генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа», актер Сергей Щеглов объяснил, что политики прибегают к средствам массовой информации, кино и телевидению с целью оказания влияния на массы. Однако, по его словам, злоупотреблять такими методами не стоит, так как они являются очевидными и могут подорвать доверие народа к властям.
«Некоторые страны, в большей степени, в меньшей [влияют на СМИ,] чтобы через масс-медиа воздействовать на собственное население и на население других стран соседних. Это нормальное явление, оно живое, оно здоровое, ничего здесь запретного нет. Другое дело тоже — тонкий момент, — насколько это нужно использовать и в каких целях», — подытожил он.