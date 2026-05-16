Верник-младший о разнице поколений: «Хочу ломать стереотипы, как папа»

Актер Григорий Верник высказался о разнице поколений и отношениях с отцом Игорем Верником. Историей он поделился в интервью Men Today.
«Если говорить про папу, то мне хотелось бы иметь столько же смелости. Научиться выходить за рамки привычного существования, ломать стереотипы. Этот постулат прививают еще в театральном: дословно — выходи и ошибайся. При этом не могу сказать, что я себя сковываю в плане выбора ролей, я открыт к экспериментам и выходу из зоны комфорта. Не в том смысле, чтобы заниматься сексом в кадре, как в “Любви” Гаспара Ноэ, — тут речь про перформанс, который привлекает внимание еще на этапе производства, — но приобрести новый опыт я только за. Даже если он требует сумасшедшей многомесячной подготовки», — высказался Верник-младший.
Его отец призвал смотреть на новым поколением и всегда учиться чему-то.
«Нет ничего опаснее и скучнее, чем назидательная позиция: я все знаю, я все прошел. Опыт, разумеется, важен, он выстраивает личность, но не становится правилом для молодого человека рядом с тобой», — заявил Игорь Верник.
Игорь Верник развелся с матерью сына в 2009 году. Артист рассказывал в интервью, что далеко не сразу, но им удалось наладить отношения. В 2010 году журналистка Мария Верник вновь вышла замуж и во второй раз стала матерью, родив дочь Веронику.
Первенец экс-супругов в 2021 году окончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом и тогда же получил работу. Верника-младшего взяли в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной, художественным руководителем которого является Константин Богомолов. Григорий отмечал, что отец никогда «за него не просил», а только помогал профессиональными советами. По словам актера, знаменитая фамилия накладывает на него дополнительную ответственность, с которой он старается справляться.