Историки установили имя киномеханика, обслуживавшего первый киносеанс в России

«Это очень интересная фигура в истории Петербурга. Организатор представлений в саду “Аркадия” и в саду “Аквариум” — он сделал их знаменитыми. Гюнсбург работал в Петербурге периодами, потому что занимал должность директора Оперы Монте-Карло, а так как она процветала, ему временами становилось просто скучно, и он совершал наезды в Петербург. В 1896 году он возвращается вновь и привозит синематограф — 4 мая проходит первый киносеанс», — отметил Дунаевский. Через день, 6 мая, открылся первый кинотеатр в стране — он располагался на Невском проспекте в доме 46 (впоследствии здание было перестроено).