ТАСС: дело актрисы Анны Артамоновой о конфликте на парковке в Москве прекратили

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Столичные полицейские и следователи прекратили уголовное преследование в отношении актрисы Анны Артамоновой, которая стала одной из участниц конфликта на парковке в Москве в феврале этого года. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, дело актрисы прекращено в связи с необходимой обороной.
«В ходе следственных действий было установлено, что Артамонова совершила правомерное пресечение общественно опасного посягательства при защите своих интересов путем причинения посягающему вреда, который внешне напоминает преступление, что правоохранителями было квалифицировано как совершение действий, предусмотренных статьей 37 УК РФ (необходимая оборона). Дело в отношении женщины, чьи действия проверяли московские следователи СК и полиции, было прекращено», — сказал собеседник агентства.
По его словам, столичные следователи и полицейские установили, что основанием для необходимой обороны со стороны женщины послужил «тот факт, что во время конфликта она защищала интересы детей».
В январе 2026 года 45-летняя актриса Анна Артамонова стала участницей конфликта на парковке в Москве, в ходе которого нанесла ножевое ранение одному из участников инцидента. На нее было заведено уголовное дело. Женщине грозил срок до трех лет лишения свободы.
По словам самой актрисы, инцидент начался из-за парковочного места в тот момент, когда один из участников конфликта хотел припарковаться на ее место, куда она всегда ставила свой автомобиль, привозя сына в бассейн. Недовольный водитель набросился на нее с оскорблениями и угрозами. Несмотря на то, что оба автомобиля в итоге были припаркованы, угрозы и оскорбления продолжились, а затем к оппоненту женщины на подмогу пришли сын и двое мужчин среднего возраста в спортивных костюмах, которые стали избивать в том числе ее 19-летнего сына и его 18-летнего друга, которые пытались защитить ее, рассказала ранее ТАСС Артамонова. Актриса призналась, что в ходе конфликта она защищала сына и его друга, поэтому ей пришлось нанести ножевое ранение одному из нападавших, однако рана оказалась не проникающей.
Актриса также сообщала, что сразу после инцидента заявила в полицию о произошедшем и будет добиваться дальнейшего разбирательства и привлечения нападавших к ответственности.