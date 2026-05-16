ТАСС: дело актрисы Анны Артамоновой о конфликте на парковке в Москве прекратили

По словам самой актрисы, инцидент начался из-за парковочного места в тот момент, когда один из участников конфликта хотел припарковаться на ее место, куда она всегда ставила свой автомобиль, привозя сына в бассейн. Недовольный водитель набросился на нее с оскорблениями и угрозами. Несмотря на то, что оба автомобиля в итоге были припаркованы, угрозы и оскорбления продолжились, а затем к оппоненту женщины на подмогу пришли сын и двое мужчин среднего возраста в спортивных костюмах, которые стали избивать в том числе ее 19-летнего сына и его 18-летнего друга, которые пытались защитить ее, рассказала ранее ТАСС Артамонова. Актриса призналась, что в ходе конфликта она защищала сына и его друга, поэтому ей пришлось нанести ножевое ранение одному из нападавших, однако рана оказалась не проникающей.