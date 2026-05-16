Траволта получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Награду 72-летнему американскому актеру вручили за вклад в кинематограф
Источник: Legion-Media.ru

ПАРИЖ, 15 мая. /ТАСС/. Американский актер Джон Траволта получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Трансляцию церемонии вел телеканал France Info.

«Мы решили присудить Джону Траволте почетную “Золотую пальмовую ветвь”», — сказал генеральный директор фестиваля, управляющий лионского Института Люмьер Тьерри Фремо.

Траволта на фестивале представил свою первую работу в качестве режиссера — «Ночной полет» (Propeller One-Way Night Coach, 2026).

Источник: Legion-Media.ru

«Это гораздо больше, чем “Оскар”, — сказал 72-летний актер. — Не могу поверить, совершенно этого не ожидал».

Как отмечает телеканал, о вручении этой престижной премии Траволте не было объявлено заранее.

Траволта родился в 1954 году в США в семье футболиста и певицы. Впервые он прославился в 1970-х годах после участия в фильмах «Лихорадка субботнего вечера» (Saturday Night Fever, 1977) и «Бриолин» (Grease, 1978).

После небольшого спада популярности карьера артиста пошла в гору в 1990-х годах после культовой ленты Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction, 1994).

Всего актер снялся в более чем 80 картинах. Он дважды был номинирован на «Оскар», но так и не получил эту награду.

В 1995 году получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии «Достать коротышку» (Get Shorty, 1995).