Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Данила Козловский откровенно рассказал, как справился с кризисом

Актер и режиссер рассказал о своем эмоциональном состоянии и творческих планах
Данила Козловский
Данила КозловскийИсточник: Legion-Media.ru

Данила Козловский дал откровенное интервью изданию «Ведомости». Актер и режиссер рассказал, как переживал последние годы и над чем работает сейчас.

Козловский признался, что время было тяжелым, но в депрессию он не ушел. Артист сознательно не дал себе раскиснуть.

«У меня был непростой период в последние несколько лет, но нет, я не впадал в депрессию. Я понял, что не могу себе позволить это сделать. Нужно жить и не сдаваться», — сказал артист.

По словам актера, кризис не стал для него помехой. Наоборот, он подтолкнул к созданию новых проектов. Сейчас студия Козловского DK Entertainment работает сразу над 12 картинами. В их числе — сериал «Братья Карамазовы».

Козловский раскрыл, что в этом шоу он попробует переосмыслить роман Достоевского. При этом режиссер не собирается ломать оригинал.

«Но мы не переносим действие в современный мир и не ставим произведение с ног на голову с точки зрения героев и сюжета. “Братья Карамазовы” — достаточно кинематографичный роман сам по себе, там уже до нас все придумано. Нужно просто вчитаться, понять, “взломать” его, художественно осмыслить и попробовать присвоить», — сказал он.