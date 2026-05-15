Данила Козловский дал откровенное интервью изданию «Ведомости». Актер и режиссер рассказал, как переживал последние годы и над чем работает сейчас.
Козловский признался, что время было тяжелым, но в депрессию он не ушел. Артист сознательно не дал себе раскиснуть.
«У меня был непростой период в последние несколько лет, но нет, я не впадал в депрессию. Я понял, что не могу себе позволить это сделать. Нужно жить и не сдаваться», — сказал артист.
По словам актера, кризис не стал для него помехой. Наоборот, он подтолкнул к созданию новых проектов. Сейчас студия Козловского DK Entertainment работает сразу над 12 картинами. В их числе — сериал «Братья Карамазовы».
Козловский раскрыл, что в этом шоу он попробует переосмыслить роман Достоевского. При этом режиссер не собирается ломать оригинал.
«Но мы не переносим действие в современный мир и не ставим произведение с ног на голову с точки зрения героев и сюжета. “Братья Карамазовы” — достаточно кинематографичный роман сам по себе, там уже до нас все придумано. Нужно просто вчитаться, понять, “взломать” его, художественно осмыслить и попробовать присвоить», — сказал он.