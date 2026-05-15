Николас Кейдж впервые за долгое время вышел в свет с женой младше него на 31 год

Актер счастлив в браке с актрисой Рико Шибатой
Николас Кейдж и Рико ШибатаИсточник: Legion-Media.ru

Николас Кейдж впервые за долгое время вышел в свет со своей 31-летней возлюбленной Рико Шибатой. Они посетили премьеру сериала «Паук-Нуар» в Нью-Йорке.

62-летний Кейдж надел белую рубашку, темно-синий галстук с принтом и черный костюм. Завершили аутфит классические туфли.

Многие обратили внимание на новую прическу обладателя премии «Оскара». Его волосы стали заметно гуще и объемнее, исчезли залысины на лбу, которые были заметны раньше, и даже появились бакенбарды.

Николас Кейдж и Рико ШибатаИсточник: Legion-Media.ru

Пряди покрасили в темно-рыжий оттенок и зачесали назад. Пользователи сети предположили, что актер либо сделал пересадку волос, либо надел парик.

Рико Шибата выбрала сдержанный и элегантный образ: белую рубашку с черным кружевом на рукавах, черный топ с баской и расклешенную юбку миди в тон.

Образ звезды дополнили ботинки на платформе с квадратным каблуком и черная сумка Chanel на цепочке. Супруги держались за руки, позируя фотографам.

Рико Шибата и Николас Кейдж познакомились в 2020 году на съемках фильма «Узники страны призраков» в Японии, незадолго до начала пандемии COVID-19. Шибата стала пятой официальной женой актера.

Церемония бракосочетания прошла в феврале 2021 года в одном из отелей Лас-Вегаса. Примечательно, что на свадьбе присутствовала бывшая жена артиста Элис. Сейчас актеры воспитывают трехлетнюю дочь Огаст.