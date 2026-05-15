Кейт Бекинсейл заменит Милу Йовович в новом хорроре

52-летняя звезда франшизы «Другой мир» Кейт Бекинсейл утверждена на главную роль в хорроре «Сумерки мертвецов» (Twilight Of The Dead), которая станет заключительной главой классической зомби-саги режиссера Джорджа А. Ромеро, сообщил Deadline.
Постановщик фильмов «Рассвет мертвецов», «Ночь живых мертвецов», «Выживание мертвецов», «Дневники мертвецов» скончался в 2017 году, но успел написать сценарий для следующей части и проект Twilight Of The Dead получил одобрение наследников режиссера. Действие фильма будет разворачиваться на опустошенной Земле, где последние остатки человечества оказались в ловушке между враждующими фракциями и развивающейся угрозой со стороны нежити.
Изначально на главную роль была назначена Милла Йовович («Обитель зла»), а ставить хоррор должен был Брэд Андерсон, снявший «Обитель проклятых» с Кейт Бекинсейл, но теперь случились перестановки. Место Йовович как раз займет Бекинсейл, а режиссерами фильма назначены братья Дорон и Йоав Пас, известные по триллеру «План А» (в этом проекте главную роль сыграл Аугуст Диль, который затем исполнит Воланда в российской экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита»).
Легенда жанра ужасов Ромеро написал сценарий к фильму незадолго до своей смерти в 2017 году и рассматривал «Сумерки мертвецов» как завершение своей эпической саги, состоящей из шести фильмов и различных спин-оффов и ремейков. Последний фильм франшизы вышел в 2009 году, им стал хоррор «Выживание мертвецов». О «Сумерках мертвецов» впервые стало известно в 2021 году. Продюсеры ранее заявляли, что не исключают возможности создания дополнительных фильмов в рамках новой франшизы, если эта новая окажется успешной.