Кейт Бекинсейл заменит Милу Йовович в новом хорроре

Легенда жанра ужасов Ромеро написал сценарий к фильму незадолго до своей смерти в 2017 году и рассматривал «Сумерки мертвецов» как завершение своей эпической саги, состоящей из шести фильмов и различных спин-оффов и ремейков. Последний фильм франшизы вышел в 2009 году, им стал хоррор «Выживание мертвецов». О «Сумерках мертвецов» впервые стало известно в 2021 году. Продюсеры ранее заявляли, что не исключают возможности создания дополнительных фильмов в рамках новой франшизы, если эта новая окажется успешной.