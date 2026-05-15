Первый канал покажет фильм о Владимире Молчанове

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Первый канал покажет фильм, посвященный телеведущему, автору программы «До и после полуночи» Владимиру Молчанову. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
«В нашем фильме вспомним самые яркие мгновения легендарной программы, поговорим с людьми, которые делали ее вместе с Молчановым. Встретимся с теми, кого он приглашал в студию», — говорится в сообщении.
Фильм выйдет в эфир 15 мая в 22:55, следует из программы передач.
Молчанов умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни.