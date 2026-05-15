Умер основатель детской киностудии «Поиск» Петр Анофриков

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов РФ, основатель и художественный руководитель детской киностудии «Поиск» Петр Анофриков умер на 78-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
«Петр Иванович умер», — сказал собеседник агентства.
На сайте Союза отмечается, что прощание с Анофриковым пройдет 16 мая с 15:00 в Новосибирске по адресу ул. Арбузова 2а. Как уточнил собеседник агентства, основателя студии похоронят также в Новосибирске.
Анофриков родился 6 февраля 1948 года. В 1973 году создал в Новосибирске киноклуб «Поиск», который позже вырос в первую в стране детскую киностудию. Разработал собственные методики преподавания мультипликации, написал книги и методические пособия. Основал всероссийский фестиваль детского кино «Жар птица», объединяющий детские киностудии со всей России.