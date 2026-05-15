Умер основатель детской киностудии «Поиск» Петр Анофриков

Анофриков родился 6 февраля 1948 года. В 1973 году создал в Новосибирске киноклуб «Поиск», который позже вырос в первую в стране детскую киностудию. Разработал собственные методики преподавания мультипликации, написал книги и методические пособия. Основал всероссийский фестиваль детского кино «Жар птица», объединяющий детские киностудии со всей России.