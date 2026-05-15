Близкие Николь Кидман опасаются за ее здоровье

Актриса работает на износ на фоне личных потрясений
Николь Кидман
Источник: Legion-Media.ru

Окружение Николь Кидман обеспокоено ее рабочим графиком — близкие просят актрису снизить темп, так как опасаются за ее здоровье. Как пишет Radar Online, звезда работает на износ на фоне личных потрясений: в сентябре 2024 года она потеряла мать, а в 2025‑м развелась после 19 лет брака.

Свидетельством перегрузок стал эпизод на съемках сериала «У Марго проблемы с деньгами». Несмотря на грипп, 58‑летняя Кидман вышла на площадку с сотнями статистов, а после съемок отправилась в больницу на капельницу. Коллега по проекту Ник Офферман отметил, что актриса выглядела «бледной и потрясенной».

Инсайдеры отмечают, что работа стала для нее механизмом преодоления стресса, но сказывается на внешности. У актрисы появились темные круги под глазами и заметная худоба.

Ранее сообщалось, что Кидман была экстренно госпитализирована во время съёмок фильма. Офферман рассказал, что артистка продолжала сниматься, хотя чувствовала себя крайне плохо.