Фильмы «Бриллиантовой бабочки» представят зрителям в Европе, Азии и Африке

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Фильмы — участники Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» покажут в странах Европы, Азии и Африки. Показы проведут Российский фонд культуры (РФК) совместно с «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе РФК.
«Фильмы “Бриллиантовой бабочки” покажут за рубежом. Показы пройдут в восьми странах и станут частью масштабной программы продвижения евразийского кино за рубежом», — говорится в сообщении.
Как сообщили организаторы, показы состоятся в Сербии, ЮАР, Китае, КНДР, Абхазии, Венгрии, Италии и Франции. «Зрителям представят подборку фильмов, созданных кинематографистами России, Китая, Сербии, ЮАР, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Турции, Беларуси, Венесуэлы, Индонезии и других стран», — отмечают в пресс-службе.
Так, в программу международных показов войдут «Двое в одной жизни, не считая собаки» (реж. Андрей Зайцев), «Против течения» (реж. Сюй Чжэн), «Лесной царь» (реж. Горан Радованович), «Старый праведный блюз» (реж. Мунира Саллис), «Потанцуйте с мамой!» (реж. Дастан Мадалбеков) и другие работы. «“Бриллиантовая бабочка” создавалась как кинопремия, объединяющая авторов, для которых кино — это не только искусство, но и разговор о традициях, семье, памяти, долге и любви. Международные кинопоказы позволяют расширить этот диалог и познакомить зрителей в разных странах с евразийским кинематографом», — привели в пресс-службе слова генерального директора РФК Елены Головниной.
В рамках проекта запланированы не только кинопоказы, но и деловая программа. «Деловая программа показов предполагает обсуждение возможностей международного сотрудничества, совместного производства, культурного обмена и продвижения фильмов, основанных на близких для разных стран человеческих ценностях», — заключили в пресс-службе.
О премии
С инициативой учреждения премии в 2022 году выступил Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля 2025 года на сцене «Мастерской “12” Никиты Михалкова», а 27 ноября состоялась первая церемония вручения.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером. Всего в конкурсе предусмотрено 12 номинаций. Оценивает картины экспертный совет, в который входят ведущие российские кинематографисты и киноведы, обладающие высокой профессиональной экспертизой.
Победители были награждены на первой церемонии вручения не только статуэткой «Бриллиантовая бабочка». Обладатель награды в номинации «Лучший фильм» также получил якутский бриллиант стоимостью, эквивалентной одному миллиону долларов. Победители в остальных номинациях, кроме статуэтки, получили якутский бриллиант стоимостью, эквивалентной $250 тыс. каждый.