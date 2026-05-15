94-летняя Мэри Кэтлин «Кей» Макконахи стала главной героиней откровенного интервью, которое взяли у нее сын Мэттью Макконахи и его супруга Камила Алвес.
Поводом для встречи стала новая рекламная кампания бренда текилы, принадлежащего Макконахи. Актер пригласил мать сняться в ролике. Реклама начинается с идиллической картины: Мэттью и Камила отдыхают на шезлонге на открытом воздухе.
«Моей маме Кей Макконахи 94 года, — говорит актер в кадре. — Однажды она пригласила своего мужа на его собственную свадьбу».
Сразу после этих слов камера переключается на Кей. Она сидит в богато украшенном кожаном кресле, на плечах — кремовая меховая шуба. Женщина вспоминает прошлое: «Я сказала: “Джеймс Макконахи, если ты сможешь приехать, отлично. Если нет, я вернусь в Нью-Йорк и буду работать моделью”».
Мать актера также решила раскрыть подробность своей семейной жизни.
«Ей очень нравилось в моем отце одно совершенно очевидное качество», — начал Мэттью, явно намекая на продолжение.
Кей подхватила историю без тени смущения: «Да! Он был чертовски хорош в постели. Я уже не смогу это забыть».
Напомним, что в жизни Мэттью Макконахи были периоды, когда он несколько лет не общался с матерью, однако позже родственники смогли восстановить отношения.
