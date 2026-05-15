Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

94-летняя мать Мэттью Макконахи откровенно рассказала об отце актера

Женщина открыла подробности личной жизни
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Мэттью Макконахи
Мэттью МакконахиИсточник: Legion-Media.ru

94-летняя Мэри Кэтлин «Кей» Макконахи стала главной героиней откровенного интервью, которое взяли у нее сын Мэттью Макконахи и его супруга Камила Алвес.

Поводом для встречи стала новая рекламная кампания бренда текилы, принадлежащего Макконахи. Актер пригласил мать сняться в ролике. Реклама начинается с идиллической картины: Мэттью и Камила отдыхают на шезлонге на открытом воздухе.

«Моей маме Кей Макконахи 94 года, — говорит актер в кадре. — Однажды она пригласила своего мужа на его собственную свадьбу».

Сразу после этих слов камера переключается на Кей. Она сидит в богато украшенном кожаном кресле, на плечах — кремовая меховая шуба. Женщина вспоминает прошлое: «Я сказала: “Джеймс Макконахи, если ты сможешь приехать, отлично. Если нет, я вернусь в Нью-Йорк и буду работать моделью”».

Мать актера также решила раскрыть подробность своей семейной жизни.

«Ей очень нравилось в моем отце одно совершенно очевидное качество», — начал Мэттью, явно намекая на продолжение.

Кей подхватила историю без тени смущения: «Да! Он был чертовски хорош в постели. Я уже не смогу это забыть».

Напомним, что в жизни Мэттью Макконахи были периоды, когда он несколько лет не общался с матерью, однако позже родственники смогли восстановить отношения.

Ранее Мэттью Макконахи вспомнил опасный эксперимент с кожей в подростковом возрасте.