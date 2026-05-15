Актриса Анна Уколова вспомнила, что Епифанцев устраивал перформансы в ГИТИСе

Актриса Анна Уколова призналась на шоу «Кстати» на VK Видео, что знакома с Владимиром Епифанцевым еще с ГИТИСа. Об этом знаменитость рассказала, презентуя сериал «Дальнобойщица».
«Он [всегда] был яркий и талантливый. Всегда какие-то перформансы, кетчупом обливался, на себе что-то рвал. Сейчас он взял себя в руки, молодец», — сказала артистка.
Знаменитость также вспомнила, что не стремилась стать актрисой. Она переехала в Москву из Сызрани в надежде стать сотрудником полиции.
«Ну я и поехала в Москву на мента поступать: я хотела быть следователем. Москва мне так понравилась, а я понравилась Москве: на лавочках не спала, взаймы не брала — все было прекрасно. Подумала, четыре года поучусь на актерском, а там нормальную профессию себе выберу», — вспомнила актриса.
