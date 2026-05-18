Роман «Граф Монте-Кристо» наряду с «Тремя мушкетерами» является одним из самых известных произведений Александра Дюма, а также одной из самых экранизируемых книг в истории мирового кинематографа. Всего насчитывается более 50 фильмов и сериалов, основанных на этом произведении.
Первые попытки перенести трагическую историю Эдмона Дантеса на экран предпринимались еще в начале XX века. И даже спустя почти 200 лет после публикации романа находятся новые режиссеры, желающие увековечить на пленке великое произведение Дюма. В образе главного героя успели побывать десятки актеров. Часть из них известна лишь историкам кино и выдающимся киноманам, но имена некоторых исполнителей роли графа Монте-Кристо хорошо знакомы массовому зрителю.
Джон Гилберт
Одной из самых ранних экранизаций романа Дюма стал «Монте-Кристо» 1922 года, снятый кинокомпанией Fox Film Corporation. Немой черно-белый фильм почти не отходил от сюжета оригинала и пользовался популярностью у американских зрителей. Не в последнюю очередь благодаря талантливому исполнителю главной роли — знаменитому актеру начала прошлого века Джону Гилберту.
Правда, на момент съемок Гилберт еще не был большой звездой. Однако вскоре после успеха «Графа Монте-Кристо» он покинул студию Fox и заключил контракт с Metro-Goldwyn-Mayer, где смог полностью раскрыть свой талант. Его партнершей стала легендарная Грета Гарбо: вместе они снялись в трех фильмах и едва не поженились. При этом бывшая студия актера, заметив рост его популярности, переиздала старые фильмы с его участием и сумела заработать на них повторно.
Жан Маре
Классической экранизацией «Графа Монте-Кристо» считается франко-итальянский фильм 1953 года режиссера Робера Вернэ. Главного героя сыграл выдающийся французский актер Жан Маре, находившийся в расцвете своей карьеры, а его партнершей стала итальянская актриса Лия Аманда. Примечательно, что Вернэ уже обращался к роману Дюма в 1943 году, и та версия тоже была успешной.
Несмотря на некоторые расхождения с оригиналом и отсутствие ряда персонажей, фильм 1953 года довольно точно следует основной фабуле произведения. Жан Маре со своим будто высеченным из камня лицом идеально воплощает образ графа, превратившего собственную жизнь в тщательно продуманный акт мести. Во Франции картину посмотрели почти восемь миллионов зрителей, а после выхода в СССР — около 30 миллионов советских граждан.
Виктор Авилов
Отечественную версию «Графа Монте-Кристо» под названием «Узник замка Иф» снял в 1988 году большой поклонник творчества Дюма и ведущий режиссер Одесской киностудии Георгий Юнгвальд-Хилькевич. К тому моменту он уже прославился благодаря фильму «Д’Артаньян и три мушкетера».
В образе Эдмона Дантеса режиссер сначала видел Михаила Боярского, однако актер отказался. Затем на роль пробовались Николай Караченцов и Ивар Калныньш, но в итоге ее получил Виктор Авилов.
К тому времени Авилов был уже опытным театральным актером. Более десяти лет он служил в московском Театре на Юго-Западе, сыграл главную роль в одном из первых советских фильмов ужасов — «Господин оформитель», — но все еще оставался малоизвестным для широкой публики. Работа в «Узнике замка Иф» стала важным этапом его карьеры и превратила Авилова в востребованного киноактера. До своей смерти в 2004 году он успел сняться более чем в 30 фильмах.
Жерар Депардье
Ровно через десять лет после «Узника замка Иф», в 1998 году, вышел французский мини-сериал Жозе Дайана «Граф Монте-Кристо». Несмотря на увеличенный хронометраж, создатели все же сократили некоторые сюжетные линии и персонажей. Однако главный герой остался в центре истории, а сыграл его Жерар Депардье.
К тому моменту Депардье уже был одним из самых известных актеров Франции. В его фильмографии значились комедии «Невезучие» и «Папаши», снятые вместе с Пьером Ришаром, мелодрама «Вид на жительство», принесшая актеру «Золотой глобус», экранизация «Сирано де Бержерака», а также историческая драма «1492: Завоевание рая» и многие другие известные проекты.
Пьер Нинэ
Последней на сегодняшний день — хотя явно не финальной — экранизацией «Графа Монте-Кристо» стал фильм 2024 года, снятый Александром де Ла Пательером и Матье Делапортом. Главную роль исполнил французский актер Пьер Нинэ, известный по байопику «Ив Сен-Лоран», где он сыграл знаменитого модельера.
Создатели картины стремились пересказать классическое произведение Дюма языком, понятным современному зрителю. Поэтому новый «Граф Монте-Кристо» получился визуально насыщенным и динамичным, хотя ради этого пришлось пожертвовать частью сюжетных линий.
Во Франции фильм посмотрели более девяти миллионов зрителей, и он вошел в число самых кассовых кинолент года. За пределами страны картина также пользовалась популярностью, хотя критики приняли ее более сдержанно. Среди главных наград фильма — премии «Сезар» за лучшие костюмы и декорации.