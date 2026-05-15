Джиджи Хадид публично призналась в любви Брэдли Куперу

Модель показала новый медальон с инициалами актера
Брэдли Купер и Джиджи Хадид
Брэдли Купер и Джиджи ХадидИсточник: Legion-Media

Джиджи Хадид открыто продемонстрировала чувства к актеру Брэдли Куперу, показав в соцсетях новое именное украшение. Модель опубликовала снимок кастомного колье Gigi Knotted Necklace от ювелира Шерил Лоу стоимостью около 3000 долларов.

Золотой кулон украшен желтым опалом, бриллиантовой огранкой и гравировкой с инициалами G и B, которые разделены сердцем. Эта романтичная деталь привлекла огромное внимание поклонников, став еще одним подтверждением серьезности отношений звездной пары.

Джиджи Хадид показала новый медальон / фото: соцсети

«Люблю, спасибо, королева Шерил Лоу», — лаконично подписала Джиджи снимок. Позже сама создательница бренда поделилась более крупным кадром эксклюзивного украшения из 14-каратного золота, инкрустированного бриллиантами весом около 0,48 карата.

Несмотря на то, что влюбленные пока избегают совместных выходов на красные дорожки, их отношения стремительно развиваются. Ранее Купер сопровождал Хадид за кулисами ежегодного бала Met Gala. Кроме того, в недавнем интервью для журнала Vogue супермодель впервые назвала голливудского актера своим «счастьем» и «вторым смыслом жизни» после 5-летней дочери Кхай.