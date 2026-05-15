Венсан Кассель представил «Параллельные истории» в Каннах вместе с возлюбленной

Влюбленные продемонстрировали безупречный парный образ на кинофестивале
Венсан Кассель и Нара БаптистаИсточник: Reuters

На Каннском кинофестивале состоялась громкая премьера психологической драмы «Параллельные истории» двукратного обладателя «Оскара» Асгара Фархади. Картина вызвала высокий интерес критиков и завершилась длительными овациями зала.

Особое внимание на красной дорожке привлек исполнитель одной из ключевых ролей Венсан Кассель, который позировал фотографам вместе со своей возлюбленной, моделью Нарой Баптистой. Актер выбрал для светского выхода строгую классику — элегантный черный костюм, в то время как его спутница предстала в эффектном корсетном макси-платье с изящной драпировкой. Образ дополнили серьги с бриллиантами.

Нара Баптиста и Венсан КассельИсточник: Legion-Media

Помимо Касселя и Баптисты, на премьере блистали и другие звезды, а также исполнители главных ролей — Изабель Юппер, Катрин Денев, Пьер Нинэ и Виржини Эфира. Фильм, действие которого разворачивается в Париже, рассказывает о писательнице Сильви, которая в поисках творческого вдохновения начинает тайно следить за жизнью своих соседей из окон напротив, из-за чего вымысел пугающе переплетается с реальностью.