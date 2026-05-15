Звезда «Американского пирога» Джейсон Биггз развелся после 18 лет брака

Звезда «Американского пирога» Джейсон Биггз и его супруга Дженни Моллен расстаются после 18 лет совместной жизни, сообщает People. В обращении актер подчеркнул, что они разошлись на «хороших условиях» и в первую очередь думают о благополучии двоих сыновей — 12‑летнего Сида и 8‑летнего Лацио.
Источник издания подтвердил, что бывшие супруги сохраняют отличные отношения. «Они по‑прежнему тесно связаны. Не сомневаюсь, что так будет и дальше», — отметил он.
Пара познакомилась в 2008 году на съемках фильма «Моя лучшая подруга — девушка», в январе того же года обручилась, а спустя четыре месяца тайно поженилась.
Всего год назад Биггз и Моллен отмечали 17‑ю годовщину свадьбы — тогда они опубликовали совместный пост с забавными кадрами из семейной жизни. При этом в последние годы в отношениях пары возникали сложности: ранее Дженни делилась переживаниями о ревности в браке, а Джейсон открыто говорил о борьбе с зависимостями, повлиявшими на семейную жизнь.