Евгений Миронов дал редкий комментарий о своем 12-летнем сыне Петре. Об этом стало известно Кино Mail на пресс-завтраке Московского детского фестиваля искусств «Небо», который прошел в столичном парке искусств «Музеон».
Как руководитель фестиваля артист рассказал, советуется ли с наследником по вопросам проведения мероприятия. Петр, по его словам, сосредоточен на учебе и поэтому в такие обсуждения не вовлечен.
«Нет, не советовался с ним. Ему некогда. Он занимается. У него экзамены каждую неделю, ему нужно сдавать. Я, наоборот, внедряюсь к нему. Практически по всем темам — и биологии, и географии…», — высказался народный артист России.
В 2023 году Евгений Витальевич появился на закрытии фестиваля «Небо» вместе с наследником. Тогда они вместе представили симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Знаменитому актеру и его сыну аккомпанировал Московский государственный симфонический оркестр.
Московский детский фестиваль искусств «Небо» в четвертый раз пройдет в Москве 30 и 31 мая.