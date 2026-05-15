Фильм «На вершине» (2026) — напряженный экшен-триллер режиссера Балтасара Кормакура, известного по картинам «Эверест», «Во власти стихии» и др. Главные роли исполнили Шарлиз Терон, Тэрон Эджертон и Эрик Бана.
В центре сюжета — Саша, опытная любительница экстремальных приключений, для которой риск и адреналин давно стали образом жизни. После личной трагедии она отправляется в одиночное путешествие по диким и труднодоступным районам Австралии. Ее цель — пройти сложный маршрут по бурной реке и тем самым доказать себе, что она способна справиться с любыми испытаниями, которые подбрасывает природа.
Однако задуманное как проверка собственных сил путешествие быстро превращается в борьбу за выживание. Саша понимает, что стала целью неизвестного преследователя — хладнокровного охотника, для которого человеческая жизнь — лишь часть опасной игры. Оказавшись полностью отрезанной от внешнего мира, она вынуждена рассчитывать только на собственные навыки и инстинкты, чтобы выжить в смертельно опасной ловушке.
Локации, где снимали фильм «На вершине» (2026)
Основные съемки фильма «На вершине» (Apex, 2026) проходили в Австралии, преимущественно в штате Новый Южный Уэльс. Выбор региона был обусловлен его разнообразным и в то же время суровым природным ландшафтом, который идеально подчеркивает атмосферу изоляции и постоянной угрозы.
Одной из ключевых съемочных зон стали Blue Mountains (так называемые Голубые горы) — именно здесь снимали большинство экстерьерных сцен. Резкие перепады высот, отвесные скалы и густая растительность позволили создать визуально напряжённый фон, усиливающий ощущение опасности на каждом шагу.
Также съемки проходили в долине Jamison Valley. Панорамные кадры долины задали тон всей истории, подчеркнули масштаб и одиночество героини в дикой природе.
Отдельное внимание создатели уделили маршруту Grand Canyon Track и окрестностям водопада Wentworth Falls. Здесь проходили съемки сцен восхождения и перемещения персонажей по сложным скальным тропам. Использовались реальные туристические маршруты с узкими участками вдоль обрывов. Лесные эпизоды, в том числе сцены преследования и ночевок, снимались в густых эвкалиптовых лесах региона.
Также в кадр попали долины притоков реки Grose River, где снимались сцены у воды — переправы, падения и моменты, связанные с бурным течением. Быстрые потоки и каменистое русло позволили добиться высокой степени реализма без чрезмерного использования компьютерной графики.
Интересные факты о фильме «На вершине»
В фильме экстремальные природные условия, психологическая драма и выживание создают особый, почти мистический антураж. Вот несколько интересных фактов о кинокартине.
К актерскому составу Тэрон Эджертон присоединился в ноябре 2024 года, а Эрик Бана — в январе 2025 года, то есть на этапе подготовки к съемкам.
Оператором фильма стал Лоуренс Шер, номинант на премию «Оскар» за работу над «Джокером» Тодда Филлипса. Визуальный стиль картины выстроен вокруг природных ландшафтов, которые играют ключевую роль в повествовании.
Шарлиз Терон проходила физическую подготовку к съемкам, а также занималась скалолазанием вместе с дочерью. Это помогло актрисе убедительно выполнять сложные экшен-сцены.
Сценарий фильма стал дебютом в полнометражном кино для Джереми Роббинса, ранее работавшего над сериалом «Судная ночь».
Одной из центральных тем картины стала идея ритуальности насилия, связывающая поведение современного человека с первобытными инстинктами.
После выхода фильм получил смешанные отзывы: критики отмечали сильную атмосферу и напряженные сцены, но часть рецензентов критиковала сюжет и неровность экшен-сцен.
В фильме была показана попытка покорения норвежской Стены Троллей — одного из самых сложных альпинистских маршрутов в мире.
В финале героиня Саша бросает в море «счастливый компас» своего погибшего мужа — символ ее вины и эмоциональной привязанности, который проходит через весь сюжет.