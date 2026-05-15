Фильм «Одноклассники 3» официально запущен в производство. Адам Сэндлер готовится вернуть на экраны одну из самых кассовых комедийных франшиз. Премьера третьей части состоится на Netflix.
Прошло больше десяти лет с момента выхода «Одноклассников 2», и вот студия наконец дала зеленый свет продолжению. Режиссерское кресло занял Кайл Ньюачек. Он уже работал с Сэндлером над недавним сиквелом «Счастливчика Гилмора». Сценарием, как и в прошлые разы, займутся сам Адам и его постоянный соавтор Тим Херлихи.
В продолжении могут вернуться практически все звезды оригинальной комедии. В фильме снова появятся Адам Сэндлер, Дэвид Спейд, Роб Шнайдер, Крис Рок и Кевин Джеймс.
Первый фильм вышел в 2010 году. Сюжет «Одноклассников» строился вокруг группы друзей детства, которые встретились и решили провести вместе выходные. Сиквел последовал в 2013 году. Критики приняли комедии в штыки, но суммарные сборы обеих частей в мировом прокате составили более 500 миллионов долларов.
Ранее Адам Сэндлер попал в объективы папарацци после похудения.