Комедийная франшиза «Одноклассники» с Адамом Сэндлером получит третью часть

В третьей части комедии может вернутся весь звездный состав
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Фильм «Одноклассники 3» официально запущен в производство. Адам Сэндлер готовится вернуть на экраны одну из самых кассовых комедийных франшиз. Премьера третьей части состоится на Netflix.

Прошло больше десяти лет с момента выхода «Одноклассников 2», и вот студия наконец дала зеленый свет продолжению. Режиссерское кресло занял Кайл Ньюачек. Он уже работал с Сэндлером над недавним сиквелом «Счастливчика Гилмора». Сценарием, как и в прошлые разы, займутся сам Адам и его постоянный соавтор Тим Херлихи.

В продолжении могут вернуться практически все звезды оригинальной комедии. В фильме снова появятся Адам Сэндлер, Дэвид Спейд, Роб Шнайдер, Крис Рок и Кевин Джеймс.

Первый фильм вышел в 2010 году. Сюжет «Одноклассников» строился вокруг группы друзей детства, которые встретились и решили провести вместе выходные. Сиквел последовал в 2013 году. Критики приняли комедии в штыки, но суммарные сборы обеих частей в мировом прокате составили более 500 миллионов долларов.