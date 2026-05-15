Фильм по «Маше и Медведю» оказался под угрозой из-за прав на персонажей

Издание Variety опубликовало материал, в котором заявило, что недавно Олег Кузовков вернул себе творческий контроль над персонажами после истечения срока лицензии, которую он выдал компании Animaccord. Однако студия утверждает, что информация не соответствует действительности. Также студия признает, что Кузовков долгие годы работал над проектом и участвовал в создании первых материалов, но при этом, как утверждает компания, стороны заключили соглашение, по которому права на персонажей отошли студии.