Фильм по «Маше и Медведю» оказался под угрозой из-за прав на персонажей

На создателя сериала Олега Кузовкова подали в суд из-за прав на персонажей
Кадр из сериала «Маша и медведь»
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Студия «Маша и Медведь», которая принадлежит компании Animaccord, подала судебный иск на Олега Кузовкова, создавшего одноименный сериал. Сообщается, что через суд студия намерена подтвердить свои права на персонажей. Несколькими днями ранее стало известно, что Кузовков готовит первый полнометражный фильм по «Маше и Медведю».

Издание Variety опубликовало материал, в котором заявило, что недавно Олег Кузовков вернул себе творческий контроль над персонажами после истечения срока лицензии, которую он выдал компании Animaccord. Однако студия утверждает, что информация не соответствует действительности. Также студия признает, что Кузовков долгие годы работал над проектом и участвовал в создании первых материалов, но при этом, как утверждает компания, стороны заключили соглашение, по которому права на персонажей отошли студии.