Кристофер Нолан обьяснил выбор Трэвиса Скотта на роль поэта в «Одиссее»

Режиссер рассказал, почему выбрал темнокожего рэпера Трэвиса Скотта на роль аэда
Режиссер Кристофер Нолан в интервью для журнала Time рассказал о том, почему он выбрал темнокожего рэпера Трэвиса Скотта на роль аэда — поэта, сказителя и певца — в фильме «Одиссея».

«История аналогична рэпу. “Одиссея” тоже передавалась в форме устной поэзии. Я пригласил Трэвиса для того, чтобы намекнуть на схожесть этих двух сфер», — заявил Кристофер Нолан.

Кроме Трэвиса Скотта, в фильме также сыграла темнокожая актриса Лупита Нионго — она воплотит на экранах Елену Прекрасную, из-за которой началась Троянская война.

«Одиссея» выйдет 17 июля этого года и при бюджете в 250 млн долларов станет самым дорогим фильмом в карьере Кристофера Нолана. Известно, что хронометраж «одиссеи» будет короче, чем у «Оппенгеймера», который идет 3 часа.