Зачем смотреть «Опасные отношения» — кино о спасении брака неожиданным способом

Рассказываем о фильме «Опасные отношения» с Джейсоном Сигелом и Самарой Уивинг в роли супругов, которые спасают свой брак в стиле «Мистера и миссис Смит» и… «Забавных игр». О том, какие еще отсылки можно разглядеть в этом кино и насколько захватывающим получился этот сюжетный коктейль, читайте в рецензии Кино Mail.
Борис Гришин
Автор Кино Mail

О чем фильм «Опасные отношения»

Артхаусный режиссер Дэн (Джейсон Сигел), вынужденный ради денег снимать рекламу для ТВ, приезжает со своей женой, актрисой Лизой (Самара Уивинг), на уикенд в загородный домик отца. Лиза тоже не может похвастаться успехами в карьере, интересных ролей ей давно не предлагают. Мучимые каждый своими проблемами, супруги давно утратили близость и раздражают друг друга взаимными придирками по пустякам. Дэн еще и подозревает Лизу в измене. Это толкает героев на радикальное выяснение отношений.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Опасные отношения»

«Опасные отношения» режиссера Йормы Такконе — трагикомический экшен, объединяющий в ключе черной комедии мотивы «Мистера и миссис Смит» и «Развода в стиле кунг-фу» с «Забавными играми», «Незнакомцами», «Днем матери», «Не дыши» и прочими триллерами о «вторжении в дом», с одной стороны, — и картины о преодолении кризиса в отношениях в духе «Тихого места» или «Разлома Сан-Андреас».

Все это сливается в стремительный кровавый гиньоль со множеством неожиданных поворотов, внезапным вводом новых действующих лиц, флешбэками и шутками на грани трэша. Характерная для авторского кино любовь к цитированию классики доводится здесь до абсурда, но знает меру, ограничиваясь парой эпизодов.

Главным посылом фильма становится то, что «муж и жена одна сатана» — даже если они частенько готовы друг друга поубивать. И хотя сюжетный коктейль картины не несет ничего принципиально нового, приготовлен он с таким профессионализмом, что дух захватывает.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Опасные отношения»

«Опасные отношения» — ремейк норвежского фильма 2021 года «Поездка». Американцы сделали свой вариант близким к оригиналу, но более пародийным, абсурдным и неправдоподобным, многие сцены насилия сняты нарочито на грани трэша. Несомненно, съемочная группа славно повеселилась, но, несмотря на обилие сценаристов, создатели ленты не слишком заморачивались с глубиной характеров и диалогов.