Звезда «Восьмого участка» Степанковская захотела сменить амплуа

У актрисы возникло желание поработать в комедиях
Светлана Степанковская на премьере фильма «Царевна-лягушка 2», фото: пресс-служба

12 мая на канале «Россия» состоялась премьера второго сезона сериала «Восьмой участок», одну из ролей в котором исполняет Светлана Степанковская. Актриса призналась, что в последнее время ей в основном приходилось играть драматических героинь со сложными судьбами или злодеек, однако в 2026 году у нее возникло желание поработать в комедиях — жанре, который раньше ей предлагали чаще, но от которого она устала.

«Уже не хотелось играть глупых блондинок, стала стремиться к чему-то большему. А вообще, все зависит от материала. Если у героини интересная судьба, у нее широкий диапазон, то надо себя попробовать во всем — что я и делаю», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Рассказывая об уходе из модельного бизнеса, звезда отметила, что ей надоело и стало скучно: она не понимала, куда развиваться, поскольку на тот период работа сводилась к однотипным показам за 100 долларов и фотосессиям, где не создавалось ничего нового и интересного.